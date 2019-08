Violente embardée à Mouscron

(Belga) Un violent accident de la circulation s'est produit dimanche matin dans le quartier du Risquons-Tout à Mouscron où une voiture a percuté des arbres. Un des occupants du véhicule a été blessé et hospitalisé.

"La victime de cet accident a été admise au Centre hospitalier de Mouscron. On ignore son état de santé. Les trois autres occupants de la voiture ont refusé d'être hospitalisés", a précisé dimanche matin le lieutenant Guy Michaux qui est intervenu sur les lieux de l'accident. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche à 04h35 du matin qu'un accident s'était produit le long de la RN58, à la sortie de la chaussée de Gand à Mouscron. Cette route nationale fait la liaison en Rekkem et Dottignies (Mouscron). Un SMUR, une ambulance et un véhicule de balisage ont été dépêchés sur place. Pour une raison inconnue, une voiture immatriculée en France a fait une violente embardée et a terminé sa course dans les arbres longeant les bandes de circulation. La voiture accidentée, seule en cause, s'est stabilisée sur le toit. Quatre personnes, de nationalité française, étaient à bord du véhicule. Un des occupants a été pris en charge par les urgentistes et hospitalisé.