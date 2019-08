Deux pompiers décèdent dans un important incendie à Beringen

(Belga) Un grave incendie qui s'est déclaré dimanche matin sur la Koolmijnlaan à Beringen (province de Limbourg) a coûté la vie à deux pompiers de la zone de secours Zuid-West Limburg, a fait savoir le commandant Bert Swijsen. Le feu a pris dimanche peu après 02h00 dans un bâtiment vide.

Les pompiers de Beringen, Heusden-Zolder et Tessenderlo sont intervenus sur les lieux. "Alors que les équipes d'intervention ont investi le bâtiment afin de circonscrire le feu, le signal a été donné de se retirer le plus rapidement possible en raison de gaz de fumée en combustion. Avec la chaleur et la pression, une partie du bâtiment s'est effondrée. Au moment de l'évacuation, deux collègues manquaient à l'appel." Les corps sans vie de deux pompiers ont été retrouvés. (Belga)