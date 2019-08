3 semaines avant la rentrée! Les enfants belges ont-ils plus de congés que leurs voisins?

Encore trois semaines avant la rentrée des classes. Deux mois de vacances, c’est trop court pour les uns, un peu trop long pour les autres. Une chose est sûre, cette durée n’est pas la même partout en Europe.

Il reste encore 3 semaines de vacances pour les enfants Belges. Chez nous, les enfants ont droit à 8 semaines de vacances. Mais qu’en est-il dans les autres pays européens?

Les Bulgares ont le plus de vacances

Avec 15 semaines c’est la Bulgarie qui arrive à la première place, suivie par l’Italie et l’Espagne où les enfants bénéficient de 13 semaines de vacances en moyenne.

"Je suis espagnole, chez moi les enfants ont 2 mois et demi de vacances", explique une touriste. "Les vacances en Italie, c’est plus ou moins 20 jours. Les enfants par contre ça commence à la mi-juin et ça termine fin août, début septembre", dit un Italien.

Comme chez nous, les enfants Français ont 8 semaines de vacances. "C’est deux mois de vacances pour les scolaires, et 5 semaines pour les travailleurs", précise un local.

"6 semaines, c'est assez"

Les moins bien lotis des pays européens sont les Pays Bas et l’Allemagne, avec 6 semaines de vacances. "En Chine c’est deux mois mais en Allemagne c’est seulement 6 semaines même moins. Je pense que c’est assez. Pour les enfants c’est vraiment suffisant".

En dehors de l’Europe, d’autre pays bénéficient également de vacances plus longues que chez nous. Comme aux Etats Unis par exemple. Un touriste confirme: "Ils ont trois mois de vacances. Donc on a 3 mois pour faire plein de choses".

En République dominicaine la différence entre adultes et enfants est bien marquée: "Pour les enfants c’est deux mois et demi, et pour les adultes c’est 10 jours".

Certains enfants ont déjà dû reprendre le chemin de l’école. C’est le cas dans plusieurs régions d’Allemagne