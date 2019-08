Les deux pompiers décédés victimes d'un "flashover": comment expliquer ce phénomène?

Quand un homme du feu décède, c'est évidemment l'ensemble des pompiers qui est affecté. Les deux pompiers décédés en Flandre ont été apparemment confrontés à un "flashover" autrement dit un "embrasement généralisé éclair". De quoi s'agit-il exactement ? Le major Emmanuel Belaire des pompiers de Liège a expliqué en partie le phénomène lors du RTL Info 13 heures: "Il s'agit d'un embrasement de tous les gaz présents dans le volume. Ca génère tellement de chaleur que tout ce qui est dans la pièce et qui est combustible se met à brûler. C'est une des évolutions possibles du feu à laquelle on est très attentif pour éviter que cela arrive. Mais ce n'est pas une science exacte. L'incendie est un métier très difficile. On forme les gens, on les équipe du mieux qu'on peut, mais ça reste un métier où le risque zéro n'existe pas. Cet accident vient tragiquement nous le rappeler."