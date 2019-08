MotoGP: Dovizioso remporte le GP d'Autriche après un duel homérique avec Marquez

Andrea Dovizioso (Ducati) a remporté dimanche le GP moto d'Autriche à l'issue d'un duel homérique avec Marc Marquez (Honda) qui garde néanmoins une large avance au championnat du monde après cette 11e manche.

Le pilote italien a dépassé son adversaire espagnol dans le dernier virage du dernier tour après lui avoir disputé la 1ère place pendant quasiment toute la course.

"Je ne pensais pas que je pourrais entrer dans ce dernier virage mais c'était le dernier et je devais absolument essayer", a souligné le pilote Ducati qui, à 33 ans, n'a toujours pas gagné le titre suprême. "Je me sentais incroyablement fort à ce moment et parfois il faut tenter des choses folles", a-t-il ajouté, estimant que "c'est ma plus belle, sinon l'une des plus belles" de ses victoires.

Ducati remporte pour la 4e fois consécutive le GP d'Autriche sur le circuit de Spielberg depuis son retour au calendrier du championnat du monde en 2016, une épreuve qui se refuse toujours à Marquez, quintuple champion du monde à 26 ans (2013, 2014, 2016, 2017, 2018)

Cette victoire est importante pour Ducati qui n'avait pas gagné depuis le GP d'Italie début juin avec Danilo Petrucci et s'était montré en retrait par rapport à Honda et Marquez lors des dernières courses.

Au classement du championnat du monde constructeurs, elle permet à la marque italienne d'empocher de précieux points alors que l'équipier de Marc Marquez chez Honda, Jorge Lorenzo, est toujours écarté des circuits après son accident au GP des Pays-Bas fin juin.

"Nous avons fait une erreur avec notre choix de pneu arrière", a estimé Marquez après l'arrivée. "J'ai raté le dernier virage mais je suis satisfait car je garde 58 points d'avance au championnat" pilotes sur Dovizioso, a-t-il souligné.

- Rythme effréné -

Partis en 1e ligne avec Quartararo (Yamaha-SRT), Marquez et Dovizioso se sont gênés dans le premier virage, permettant au jeune Français de prendre la tête pendant les premiers tours. Mais il a vite été contraint de céder aux assauts de ses deux adversaires revenus dans la course avec un rythme effréné.

"Nous pensions avec l'équipe être en difficulté dans les premiers tours et n'avions jamais pensé que nous pourrions mener les cinq premiers. Nous avions choisi les pneus tendres mais nous n'avions pas vraiment beaucoup d'expérience avec eux et leur gestion. Quand Dovi et Marc m'ont dépassé, j'ai essayé de faire de mon mieux pour rester avec eux mais j'étais à la limite. J'aurais peut-être pu le faire mais mes pneus auraient été morts dans les derniers tours. Nous n'aurions jamais non plus espéré être sur le podium", a souligné Quartararo.

Il remonte du coup à la 7e place du championnat du monde, ayant empoché 25 points sur les deux dernières courses et déjà terminé trois fois sur le podium (une fois deuxième, deux fois troisième) pour sa 1ère saison en MotoGP à l'âge de 20 ans.

Marc Marquez a également précisé après la course qu'une partie de la protection de son frein avant était restée accrochée à la moto de Dovizioso lorsque les deux motos s'étaient touchées dans le dernier virage avant de se décrocher, leur évitant la chute.

En Moto2, c'est le Sud-Africain Brad Binder qui a offert au constructeur autrichien KTM sa première victoire de la saison à domicile. Le jeune frère de Marc Marquez, Alex, a toutefois encore accru son avance au championnat du monde en terminant 2e.

En Moto3, c'est l'Italien Romano Fenati qui a gagné, une forme de rédemption après avoir vu sa licence suspendue l'an dernier alors qu'il courait en Moto2. En MotoE (pour électrique) c'est le Français Mike di Meglio qui l'a emporté, prenant du même coup la tête du championnat.