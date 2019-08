Le ministre des Finances britanniques veut frapper une pièce de monnaie pour le Brexit

(Belga) Le nouveau ministre des Finances, Sajid Javid, veut frapper une pièce de 50 penny pour célébrer le Brexit, écrivait dimanche The Telegraph. La mise en circulation de cette pièce de monnaie interviendrait le 31 octobre, date à laquelle le Premier ministre Boris Johnson a promis de quitter l'Union européenne.

La pièce était supposée constituer un objet de collection, avec un tirage limité le 29 mars, soit la date initiale du Brexit. Le report de cette date a cependant fait avorter le projet. L'ancien banquier désire à présent frapper le 31 octobre plusieurs millions d'exemplaires arborant l'inscription "Peace, prosperity and friendship with all nations" ("Paix, prospérité et amitié envers toutes les nations"). La sortie du ministre des Finances semble être une tentative visant à convaincre le grand public et l'Union européenne que le gouvernement eurosceptique de M. Johnson sortira bien le Royaume-Uni de l'UE, avec ou sans accord. Selon The Telegraph, la date du 31 octobre sera gravée sur les nouvelles pièces, exposant le gouvernement aux railleries en cas de nouveau report. (Belga)