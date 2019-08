MotoGP: "Ma moto est restée accrochée à celle de Dovizioso" explique Marquez

Marc Marquez (Honda), qui a terminé 2e du GP moto d'Autriche dimanche derrière Andrea Dovizioso (Ducati), a raconté que sa moto était restée accrochée un bref instant lors de la course à celle de son adversaire.

"Il m'a dépassé et je pensais pouvoir revenir sur lui mais la protection de mon levier de frein avant est restée accrochée à son cuir ou à une autre partie de sa moto et j'ai cru que nous allions tomber. Mais heureusement la pièce a cassé et j'ai pu éviter la chute. C'était un magnifique combat car nous nous respectons, malgré ce petit contact dans le dernier virage. Dovi a fait une grande course mais j'ai réalisé que dans les cinq/six derniers tours il jouait avec moi. J'ai essayé d'aborder le dernier tour en tête pour défendre car je n'étais pas capable d'attaquer. J'ai tout fait pour gagner la course, j'ai essayé mais ce n'était pas possible."

Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), 3e:

"Nous pensions avec l'équipe être en difficulté dans les premiers tours et n'avions jamais pensé que nous pourrions mener pendant les 5 premiers. Nous avions choisi les pneus tendres mais nous n'avions pas vraiment beaucoup d'expérience avec eux et leur gestion. Quand Dovi et Marc m'ont dépassé, j'ai essayé de faire de mon mieux pour rester avec eux mais j'étais à la limite. J'aurais peut-être pu le faire mais mes pneus auraient été morts dans les derniers tours. Nous n'aurions jamais espéré être sur le podium et nous sommes vraiment heureux."

(Propos recueillis en conférence de presse)