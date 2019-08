Dans ce café bruxellois, consommer en terrasse coûte désormais plus cher qu'en salle

En France, dans certains restaurants ou cafés, il faut payer un supplément pour profiter de la terrasse. En Belgique, cette obligation est rare. Pourtant, un établissement bruxellois a décidé d'en faire sa norme. Son patron estime que la présence d'une terrasse engendre des coûts, qu'il faut donc répercuter sur les clients.

Simon Hervé est gérant d’un café de Woluwe-Saint-Lambert. En juin dernier, il décide d’ajouter 20 centimes à chaque consommation commandée en terrasse. "Tout augmente: les boissons, les bières, les accises. Pour garder une marge convenable, j'ai opté pour mettre 20 cents en plus par consommation", justifie le patron.

En Belgique, le supplément pour consommer en terrasse est rare. Pourtant, cette mesure est légale. Seule obligation : le préciser sur la carte et sur la souche TVA du client. "Je trouve qu'ils (le personnel du café de Woluwe-Saint-Lambert, ndlr) sont plus sincères que les autres parce qu'ici c'est affiché. Il y a de la clarté dans les prix", nous indique un client. "On vient ici depuis une bonne dizaine d'années. Le 20 cents est tout à fait normal car c'est un service que l'on nous rend", ajoute un autre.

Plusieurs clients se sont pourtant plaints sur les réseaux sociaux. Si pour les habitués, ces 20 cents ne font aucune différence, certains sont surpris. "C'est un peu cher je trouve. Si jamais c'était pour une soirée avec des amis, on consommerait un peu moins", indique une jeune femme. "Jusqu'à présent, je n'ai quasiment eu aucune critique par rapport à ça", assure cependant le serveur Christophe.