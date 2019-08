Pologne: cérémonie en hommage d'une unité accusée de collaboration avec les nazis

(Belga) Des responsables du parti conservateur au pouvoir en Pologne ont assisté dimanche à une cérémonie controversée en l'honneur d'une unité clandestine nationaliste accusée d'avoir collaboré avec les nazis pendant le Deuxième guerre mondiale.

Cette cérémonie a été organisée à l'occasion du 75e anniversaire de la création de Brygada Swietokrzyska (Brigade des montagnes de la Sainte croix) par le ministère des Anciens combattants sous le patronage du président Andrzej Duda. Des responsables de l'opposition et des descendants de combattants de la résistance ont accusé le président Duda d'avoir cautionné cet évènement tandis que le grand rabbin de Pologne, Michael Schudrich s'est dit "insulté" par une invitation à assister à la cérémonie. "Il y a eu des tentatives de diviser la communauté des vétérans", a déclaré, selon l'agence PAP, le ministre des Anciens combattants Jan Kasprzyk lors de la cérémonie. "Mais il est impossible de diviser la communauté des vétérans, parce que vous avez tous combattu pour la même cause: une Pologne libre", a-t-il déclaré aux participants réunis dimanche. La semaine dernière, il avait nié toute collaboration entre l'unité incriminée et les nazis. Cette unité faisait partie des Forces armées nationales (NSZ), un groupe armé ultranationaliste et anticommuniste qui à l'époque de la Deuxième guerre mondiale avait combattu aussi bien les nazis, l'Armée rouge soviétique, que la résistance communiste polonaise anti-nazie. La brigade a été accusée de collaboration avec les nazis contre l'URSS lorsque les forces soviétiques ont progressé sur le territoire polonais en provenance de l'est vers la fin de la guerre. Elle a refusé de se joindre à l'Armée de l'intérieur (AK), la principale formation clandestine polonaise de la résistance qui était alliée au gouvernement polonais en exil à Londres. En 2018, le Premier ministre Mateusz Morawiecki a suscité des commentaires critiques en Pologne et en Israël lorsqu'il a déposé des fleurs sur les tombes de membres de la brigade Swietokrzyska Brigade, devenant ainsi le premier responsable polonais à la reconnaître publiquement. (Belga)