Wecandance bat un record de festivaliers 'Safari nomads' pour l'édition 2019

(Belga) La septième édition du festival Wecandance à Zeebruges a accueilli un nombre record de festivaliers comme espéré par les organisateurs. 36.000 participants se sont réunis sur la plage de la côte belge.

Dimanche soir, dernier jour du festival, le dj danois Kölsch était la tête d'affiche. Il s'était déjà produit sur la scène de Tomorrowland en juillet. Damian Lazarus et Eagl étaient aussi sur scène. Les festivaliers ont décliné le thème de cette édition 'Safari nomads' dans leurs tenues vestimentaires. Les intempéries n'ont pas gâché la fête, puisqu'il n'a pas plu dans la soirée, et que le vent était plus faible. La scène avait toutefois été protégée de la bise. Wecandance 2020 se tiendra l'an prochain du 7 au 9 aout sur la plage de Zeebruges. (Belga)