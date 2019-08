Les intempéries ont atteint la Wallonie et Bruxelles: "L'orage gronde, les éclairs percent les nuages noirs et épais" (photos)

Ce lundi, des averses parfois fortes et orageuses se développeront et balaieront le pays d'ouest en est. Elles pourront être accompagnées de rafales entre 70 et 80 km/h, prévient l'Institut royal météorologique (IRM), qui lance un avertissement jaune sur la Wallonie, Bruxelles et une partie de la Flandre jusqu'à 21h. Les maxima iront de 18 à 23 degrés.



Les intempéries ont atteint la région bruxelloise et la Wallonie vers 15h.



Vos images des intempéries











































"L'orage est arrivé sur Goutroux, petit village de Charleroi. L'orage gronde et les éclairs percent les nuages noirs et épais. Le vent est plutôt calme de son côté mais la pluie tombe fortement. Nous attendons le retour du calme et avec impatience", nous a écrit Mélodie, de Goutroux.



















Cette nuit, le temps changeant reste avec nous. Surtout sur le nord, on prévoit encore des averses avec un coup de tonnerre local. Minima de 7 à 8 degrés en Hautes-Fagnes, 11-12 sur le centre et 13 au littoral. Un vent modéré de sud-ouest soufflera sur nos régions, à la côte parfois assez fort d'ouest à nord-ouest.





Résumé de la semaine: pluie tous les jours, beaucoup de vent et de 14 à 21 degrés maximum



Mardi, des averses se développeront sur de nombreuses régions du pays en cours de journée et "un coup de tonnerre n'est pas exclu". Températures entre 14 degrés en Hautes-Fagnes et 19 degrés en Flandre, avec un vent assez fort à la mer.



Mercredi, il fera sec le matin, puis la pluie arrivera par la côte dans l'après-midi. Elle se déplacera alors lentement vers l'est du pays. Toujours du vent, modéré à assez fort, avec des maxima de 17 à 21 degrés.



Jeudi, encore des nuages et de la pluie le matin, puis le temps deviendra lentement plus sec avec des éclaircies à partir de l'ouest. Les maxima iront de 17 à 20 degrés.



Vendredi, le nord du pays profitera d'un peu de répit, avec des éclaircies. Mais le sud, lui fera face à de nouvelles averses, même si le soleil pourrait pointer son nez. Mavimas de 16 à 19 degrés.



Samedi, de nouveau de la pluie sur tout le pays avec des maxima de 17 à 19 degrés. Le vent se fera à nouveau plus fort.



Et dimanche, idem, sauf qu'on pourrait atteindre les 21 degrés mais avec un vent encore plus violent.