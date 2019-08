La fonderie australienne de Nyrstar à nouveau à l'arrêt

(Belga) La fonderie australienne de la société belge spécialisée dans le zinc Nyrstar, située dans la ville de Port Pirie, est à nouveau subitement tombée à l'arrêt, pour la deuxième fois cette année déjà. La force majeure à une fois de plus été invoquée pour une partie des contrats. Les réparations devraient prendre plusieurs semaines et la cause de l'arrêt est toujours à l'examen.

Port Pirie est l'un des plus grands producteurs de plomb et d'argent au monde. Nyrstar envisage de redémarrer un ancien site afin de maintenir la production, a indiqué un porte-parole de Trafigura Group, qui a repris les activités opérationnelles de Nyrstar il y a quelques semaines. La fonderie de Port Pirie avait déjà été suspendue entre le 10 juin et le 19 juillet, la société belge estimant la perte de production à 30.000 tonnes de plomb. Elle avait aussi évalué l'impact de cette interruption entre 20 et 25 millions d'euros sur son résultat opérationnel brut (ebitda sous-jacent) durant la période juin-juillet. (Belga)