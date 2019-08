Votez pour baptiser le loup des Fagnes: voici les 5 prénoms en compétition

Le Réseau loup lance un sondage sur internet pour donner un prénom au loup qui rode dans les Hautes Fagnes, indique-t-il lundi dans un communiqué. Ce loup a établi son territoire dans les Fagnes en 2018.

Cinq prénoms sont proposés aux internautes: Fagnus, Wolfgang, Akela, Romulus et Lucky. Ces prénoms ont été choisis par le Département Nature et Forêt, le Département de l'Etude du milieu naturel et agricole, les représentants des éleveurs, les chasseurs et les représentants des naturalistes. Le résultat du vote sera connu début septembre.



Depuis 2016, au moins quatre loups ont été aperçus en Wallonie, tous des mâles. "Trois d'entre eux étaient issus de la lignée d'Europe centrale et le dernier de la lignée italo-alpine. Selon le Réseau loup, trois de ces loups n'auraient été que de passage, plus ou moins long, en Wallonie. En revanche, le loup aperçu en juin 2018 dans les Hautes Fagnes (de lignée d'Europe centrale) a établi durablement son territoire en Wallonie", précise le Réseau loup.