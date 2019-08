Cette centrale solaire flottante pourrait révolutionner la production d'électricité

C'est une première en France : une centrale solaire flottante est en construction en Provence. 47.000 panneaux voltaïques sont installés dans une carrière désaffectée. Ce système écologique est très efficace puisque sur l'eau, ces panneaux produisent encore plus d'énergie.

Des panneaux flottants sur une superficie de 17 hectares, l'équivalent de 24 terrains de football, composent la plus grande station flottante d'Europe. Le dispositif est en cours d'installation dans l'ancienne carrière : les techniciens assemblent les panneaux.

"On utilise des panneaux qui sont fixés sur des flotteurs. Ils sont assemblés à terre et puis tractés sur l'eau, assemblés les uns avec les autres sur des ancrages, câblés et reliés au réseau d'électricité et de distribution", explique Tristan Urtizberea, chef de projet.

Dans un mois, tout devrait être opérationnel. La production espérée est de 17 méga watts, soit la consommation annuelle en électricité de près de 10.000 personnes. Cette production est davantage rentabilisée sur l'eau.

"On améliore aussi le rendement en allant sur l'eau, celle-ci permettant de refroidir le panneau solaire et d'améliorer son rendement 5 à 10% par rapport à un panneau solaire classique au sol", ajoute Nicolas Maccioni, directeur des affaires publiques.

En France, si on remplissait de panneaux photovoltaïques l'ensemble des plans d'eau artificiels, on pourrait arrêter 10 réacteurs nucléaires.