Poste, banques, transports... voici les perturbations à prévoir pour le long week-end de l'Assomption

Bpost proposera un service adapté lors du week-end de l'Assomption. Les bureaux de poste seront fermés vendredi, indique lundi l'entreprise. Les banques, elles, seront ouvertes. Au niveau des transports en commun, aucun changement à la STIB ou au TEC. Prévoyez de légers changements pour la SNCB.

Tous les bureaux de poste seront fermés jeudi, vendredi, ainsi que dimanche. Ils seront en revanche ouverts samedi. Vendredi, les clients pourront compter sur une distribution ordinaire des journaux, magazines et colis. Il n'y aura toutefois pas de distribution du courrier classique. Tous les bureaux de poste seront fermés. Les points poste et points Kariboo seront ouverts. Les distributeurs automatiques de paquets seront également opérationnels, selon bpost.



Les banques seront ouvertes vendredi mais fermées le 15 août, précise Febelfin.



La STIB indique qu'aucun changement horaire n'est à prévoir sur le réseau bruxellois vendredi. L'horaire adapté en période de vacances scolaires reste d'application.



Du côté du TEC, pas de perturbation à prévoir. Sachez simplement les horaires "jour férié" seront appliqués pour le jeudi et le dimanche. Pour le vendredi et le samedi, ce sont les horaires "vacances d'été" qui seront d'application.



Enfin, pour la SNCB, de légères modifications sont prévues. "Lors des week-ends prolongés, vous êtes moins nombreux à utiliser le train. C’est pourquoi la plupart des trains P ne circuleront pas le vendredi 16 août 2019. Pour rappel, le jeudi 15 août, jour férié, les trains circulent selon l’horaire du dimanche", prévient la SNCB sur son site.