Washington exhorte "les parties à s'abstenir de toute violence" à Hong Kong

(Belga) Un haut responsable gouvernemental américain a exhorté lundi "les parties à s'abstenir de toute violence" à Hong Kong, tout en appelant au respect des "différentes opinions politiques".

"Il en va de l'intérêt des sociétés lorsque les différentes opinions politiques sont respectées et peuvent s'exprimer librement et pacifiquement. Les États-Unis exhortent toutes les parties à s'abstenir de toute violence", a déclaré sous couvert de l'anonymat ce haut responsable de l'administration de Donald Trump. Le président américain est jusqu'à présent resté discret sur les troubles à Hong Kong, affirmant que Pékin n'avait "pas besoin de conseil", tout en reconnaissant que les manifestants étaient "en quête de démocratie". Hong Kong est plongé depuis début juin dans sa plus grave crise politique depuis la rétrocession du territoire par Londres à la Chine en 1997. L'aéroport de Hong Kong a pris lundi la décision rarissime d'annuler tous ses vols après que des milliers de manifestants pro-démocratie ont envahi le hall des arrivées, tandis que Pékin musclait son discours, disant voir dans leur mouvement "des signes de terrorisme". (Belga)