Asile et migration - Le capitaine de l'Open Arms demande l'asile à l'Espagne pour 31 migrants mineurs

(Belga) Le capitaine du bateau de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms a déposé lundi une demande d'asile auprès de l'ambassade d'Espagne à Malte pour 31 migrants mineurs africains secourus début août en Méditerranée, selon un courrier officiel.

"Je demande à l'ambassade d'Espagne à Malte (...) de transmettre au gouvernement espagnol cette demande d'asile des mineurs nommés dans ce texte" afin qu'elle soit traitée "en urgence", écrit Marc Reig dans cette lettre transmise par l'ONG. "Tous les mineurs cités remplissent les conditions pour être reconnus comme réfugiés", affirme M. Reig, dont le navire se trouve dans les eaux internationales au large de l'île italienne de Lampedusa. Il souligne avoir déjà porté leur situation devant le tribunal des mineurs de Palerme (Italie) "sans obtenir de réponse" et affirme que l'Italie et Malte "ont expressément refusé l'entrée du bateau". Le gouvernement maltais avait annoncé samedi accepter d'accueillir 39 migrants secourus la nuit précédente mais refusé les 121 autres déjà présents à bord depuis neuf jours, déclenchant de vives critiques de l'ONG espagnole, qui a notamment dénoncé les tensions et l'anxiété provoquées chez les migrants par cette proposition. Entre le 1er et le 10 août, Marc Reig explique dans la lettre avoir recueilli un total de 163 personnes lors de trois sauvetages dans les eaux internationales au nord de la Libye. Pour raisons de santé, certains migrants ont ensuite pu être emmenés par hélicoptère vers Malte et Lampedusa. Il reste désormais 151 personnes à bord de l'Open Arms, selon des tweets publiés lundi par l'ONG. "Des creux de 2,2 mètres sont prévus pour mercredi après-midi. L'Open Arms est interdit de pénétrer dans les eaux territoriales italiennes pour s'abriter à Lampedusa, et dans les eaux maltaises pour s'abriter à Malte. Tout va bien", a raillé sur les réseaux sociaux Oscar Camps, fondateur de l'ONG espagnole. En parallèle, le navire humanitaire Ocean Viking, affrété par les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, transporte 356 migrants recueillis ces derniers jours au large de la Libye. (Belga)