Le Bangladesh connaît sa pire épidémie de dengue, au moins 40 morts

Au moins 40 personnes sont mortes dans une épidémie de dengue qui est en cours au Bangladesh, la pire jamais recensée dans le pays où les hôpitaux sont surchargés, a-t-on appris mardi auprès des autorités.

Le virus, transmis par des moustiques et qui peut se révéler mortel, sévit de manière habituelle dans le pays pendant la saison de la mousson, entre juin et septembre. Mais cette année, la maladie a pris les proportions d'une épidémie. Plus de 44.000 personnes touchées ont été hospitalisées depuis janvier, dont 2.100 pour la seule journée de lundi, a déclaré une responsable du ministère de la Santé, Ayesha Akhter. "Nous avons 40 décès liés à la dengue confirmés jusqu'à la date de lundi", a-t-elle précisé à l'AFP. Les médias locaux affirment de leur côté que le seuil des 100 morts a été dépassé la semaine dernière. A la faveur des congés d'une semaine pour la fête musulmane de l'Aïd al-Adha, des centaines de milliers de citadins sont retournés dans leurs familles à la campagne, ce qui laisse craindre une propagation accentuée de la maladie.