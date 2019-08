Météo: voici les prévisions pour le grand week-end du 15 août

Vous serez nombreux à faire le pont du 15 août pour profiter de 4 jours de congé à partir de ce soir. Serez-vous agréablement servi par le temps pour une escapade à la mer ou dans les Ardennes ? Voyons les prévisions établies par l'institut royal de météorologie (IRM).

Ce soir, l'apéro de lancement se fera plutôt à l'intérieur. En effet, la zone de pluie de la journée continuera de transiter sur le pays en soirée, de façon faible à modérée.

Jeudi, ce ne sera pas franchement la Méditerranée. Le ciel restera très nuageux et de fréquentes averses se développeront, principalement sur la moitié est du pays. Quelques coups de tonnerre seront également possibles. Le temps deviendra plus sec sur l'ouest où les éclaircies seront un peu plus généreuses. Les températures seront comprises entre 15 et 22 degrés sous un vent modéré, assez fort sur l'ouest.

Vendredi, ben, pas vraiment Rio de Janeiro non plus. Le temps sera d'abord généralement sec avec par endroits, la possibilité de larges éclaircies, mais aussi le risque de nuages bas, de brume et plus localement de brouillard. Progressivement, le ciel deviendra partiellement à parfois très nuageux avec un risque de quelques averses, surtout sur le nord et le nord-est. Maxima de 16 à 22 degrés sous un vent modéré de sud-ouest.

Samedi, vous pouvez définitivement vous résigner au sauna de la piscine du coin. Une nouvelle perturbation traversera le pays d'ouest en est tout au long de la journée. Le ciel sera donc très nuageux à couvert avec de faibles pluies qui se renforceront en soirée. Il fera peut-être un peu plus sec sur le sud-est. Maxima de 18 à 22 degrés sous un vent modéré, assez fort à la mer, de sud à sud-ouest.

Dimanche, la fin de l'espoir. La perturbation de la veille s'évacuera par l'est en matinée mais ensuite, quelques éclaircies se développeront, mais le ciel restera fort nuageux avec encore le risque de quelques averses par endroits. Maxima de 16 à 21 degrés. Le vent se renforcera.

Lundi, le temps sera variable avec le risque de quelques averses par endroits. Maxima proches de 20 degrés sur le centre. Le vent restera assez soutenu.