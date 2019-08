Il y a 40 ans, des centaines d'enfants avait été abusés sexuellement dans des foyers au Danemark: l'Etat demande pardon

La Première ministre danoise a présenté mardi des excuses officielles aux victimes de mauvais traitements et d'abus survenus dans plusieurs foyers d'enfants tenus par l'Etat, il y a plus de 40 ans.

Un rapport officiel publié en 2011, baptisé "rapport Godhavn", du nom de l'un des foyers, avait mis en lumière les sévices subis par des centaines d'enfants, victimes d'agressions sexuelles et de mauvais traitements physiques et psychologiques, dans 19 foyers gérés par l'Etat danois entre 1945 à 1976.



Les premières révélations avaient fait la une de la presse danoise dès 2005, à l'occasion de la diffusion d'un documentaire évoquant des sévices dont ont été victimes à l'époque les "garçons de Godhavn", un établissement situé dans la petite ville de Tisvilde, dans le nord du pays. Depuis la publication du rapport, les victimes réclamaient des excuses officielles de la part du royaume scandinave.



"Je veux regarder chacun de vous dans les yeux et demander pardon. Pardon pour l'injustice commise à votre égard et à celui de vos proches", a déclaré devant des dizaines de personnes la nouvelle cheffe du gouvernement Mette Frederiksen, nommé en juin. "Au nom du Danemark, pardon", a-t-elle ajouté, devant des victimes en pleurs.





Personne n'a jamais été arrêté



"Les souvenirs ne disparaissent jamais", a réagi Poul-Erik Rasmussen, arrivé à Godhavn dans les années 1960 et cité par l'agence Ritzau. Toutefois, "avec des excuses, nous estimons que beaucoup de personnes peuvent maintenant avoir l'esprit tranquille quand on leur dit que ce n'est pas de leur faute", estime M. Rasmussen.

A l'occasion d'un événement politique, le 14 juin 2019, Mette Frederiksen, présidente du parti social-démocrate, avait déclaré qu'elle présenterait des excuses officielles aux victimes si elle devenait Première ministre. Personne n'a jamais été arrêté dans le cadre de cette affaire, les faits étant prescrits.