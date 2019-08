À Havré, la cour d'école cachait...un abri anti-aérien ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale

Une cache souterraine qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale a été découverte au milieu d'une cour à Havré pendant des travaux. Face à cette incroyable trouvaille, 2 réalités s'affrontent: celle du patrimoine, pour qui la cave a une valeur, et celle de l'école, qui veut achever les travaux avant la rentrée.

Les équipes d'historiens de la région wallonne ont été appelées ce 13 août pour pénétrer dans l'abri découvert vendredi, dans une cour d'écoles située à Havré (Hainaut). Par hasard et grâce au travail de pelleteuses, des pièces souterraines ont été décelées.

Durant la guerre, les écoliers pourraient y avoir trouvé refuge. "Il faudrait voir si l'école existait déjà à l'époque mais on peut penser à un abri anti-aérien qui fonctionnait avec l'école pour accueillir les écoliers et peut-être même les habitants", nous explique Olivier Mortier, archéologue pour l'agence wallonne du patrimoine. Avant d'ajouter: "On va commencer par enregistrer tous les restes archéologiques: les portes, murs et différents accès.

Face à cette incroyable découverte, deux réalités s'affrontent cependant. D'un côté, le patrimoine qu'il faut préserver et de l'autre, un chantier à terminer. Les négociations ont finalement abouti. "Un compromis a été trouvé. On va faire un enregistrement de surface. L'accès à l'abri anti-aérien va rester ouvert. Cela nous permettra de venir faire l'enregistrement plus tard", explique l'archéologue.

Le 26 août prochain, un tout nouveau tarmac doit être placé. Les travaux préparatoires sont indispensables. La ville de Mons souhaite que le bunker puisse être accessible aux élèves dans quelques mois afin de permettre un travail de mémoire en cette année de commémoration.