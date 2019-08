"On ne sait plus aller vers Liège, c'est fermé": un camion à béton a versé sur le flanc dans un échangeur à Grâce-Hollogne

Un accident très gênant a eu lieu ce mercredi matin. "Un camion s'est retourné sur l'autoroute entre Seraing et Liège, on ne sait plus aller vers Liège c'est fermé", nous a écrit un témoin vers 8h.

Un camion à béton est effectivement couché dans une bretelle d'échangeur, précise la police de la route. C'est sur la A604, dans la bretelle en direction de la E42/A15 à hauteur de Grâce-Hollogne, en direction de Loncin. Cette bretelle d'échangeur est fermée depuis 7h30.