Tanzanie: le bilan de l'explosion d'un camion-citerne s'alourdit à 85 morts

La catastrophe s'est produite samedi matin à Msamvu, une localité dans l'immédiate périphérie de la ville de Morogoro, située à quelque 200 km à l'ouest de la capitale économique Dar es Salaam, sur l'un des principaux axes routiers du pays. Un porte-parole de l'hôpital national de Dar es Salaam, Aminiel Aligaesha, a annoncé mercredi que sept blessés étaient décédés, faisant monter le bilan à 82 morts. Mais plus tard dans la journée, le gouverneur de Morogoro, Stephen Kebwe, a fait état d'un nouveau bilan. "Trois décès supplémentaires sont survenus aujourd'hui", a-t-il expliqué. Une trentaine de personnes sont encore hospitalisées, dont 16 en soins intensifs. Les victimes sont des conducteurs de moto-taxis et des badauds venus siphonner le carburant qui s'écoulait d'un poids-lourd accidenté alors qu'il tentait d'éviter une moto, selon des témoins. Un homme qui tentait d'arracher la batterie est à l'origine de l'embrasement du carburant répandu au sol, selon le gouverneur de Morogoro et un témoin. Le Premier ministre Kassim Majaliwa a annoncé dimanche la mise en place d'une commission d'enquête pour établir si une ou des institutions ont manqué à leurs responsabilités dans la gestion de cette catastrophe. La commission devrait rendre ses premières conclusions vendredi. Ce type de tragédie n'est pas rare sur le continent africain. Début juillet, dans le centre du Nigeria, au moins 45 personnes étaient mortes et plus de 100 blessées lors du pillage par la population d'un camion-citerne accidenté qui avait explosé. La citerne avait pris feu lorsqu'un autocar chargé de passagers avait tenté de passer son pot d'échappement, en raclant le sol, avait provoqué des étincelles qui avaient enflammé le carburant.