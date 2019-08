Prévisions météo: il reste un endroit où il y aura moins de pluie ce jeudi

Les prévisions météo pour ce jeudi férié ne sont pas très bonnes. Pour trouver un temps sec, mieux vaudra prendre la direction de la Côte. Vendredi, des éclaircies illumineront tout le pays, mais ça ne durera pas. Samedi et dimanche, la pluie fera déjà son retour.

Ce matin, la nébulosité sera très abondante avec encore le risque d'une averse ou de quelques bruines. L'après-midi, il fera partiellement nuageux et sur le centre et l'est, le risque d'averses augmentera à nouveau. Quelques coups de tonnerre seront possibles. Sur l'ouest, le temps restera en grande partie sec. Les températures seront comprises entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et 22 degrés en Campine sous un vent modéré, parfois assez fort, de secteur sud-ouest, virant à l'ouest. Rafales possibles de 50 voire 60 km/h.



Ce soir, les dernières averses s'estomperont. Cette nuit, le temps deviendra sec partout avec parfois de larges éclaircies. Il y aura un risque de développement de brume, voire de champs de brouillard en Ardenne. Les minima seront compris entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 14 degrés au littoral. Le vent sera généralement modéré et s'orientera au sud-ouest.



Vendredi, le temps sera assez beau avec des éclaircies et des passages nuageux. L'après-midi, la nébulosité deviendra plus abondante à partir de l'ouest et la pluie pourrait faire son apparition en soirée dans la région côtière. La pluie s'étendra ensuite à toutes les régions au cours de la nuit suivante. Maxima de 18 à 20 degrés en Ardenne et de 21 à 23 degrés dans les autres régions. Le vent de sud à sud-ouest se renforcera légèrement pour devenir modéré.



Samedi, nous passerons sous l'influence d'une profonde dépression qui s'installera au nord de l'Ecosse. Le temps sera venteux avec des périodes de pluie. Et ces pluies se poursuivront durant la nuit suivante. Les températures atteindront 18 à 22 degrés avec un vent modéré à assez fort de sud à sud-ouest.



Les pluies seront encore bien présentes dimanche, avant l'arrivée d'un temps plus sec et quelques éclaircies à partir de la région côtière. Le vent de sud-ouest diminuera légèrement mais restera sensible. Il fera plus frais avec des maxima de l'ordre de 16 à 21 degrés.



A partir de lundi, de l'air maritime assez frais et légèrement instable déterminera notre temps. La nébulosité sera variable avec possibilité de quelques petites averses, surtout sur le nord-ouest du pays. Maxima de 16 à 20 degrés avec un vent modéré d'ouest à sud-ouest, le long du littoral par moments assez fort.



Mardi, soleil et passages nuageux alterneront. Quelques ondées se produiront encore par endroits. Maxima entre 16 et 21 degrés.



Mercredi, le temps restera sec avec du soleil et des passages nuageux.Maxima entre 15 et 20 degrés.