Rugby: le sélectionneur de l'Australie mise encore sur sa formule gagnante face aux All Blacks

Le sélectionneur de l'Australie Michael Cheika a misé sur quatorze des quinze joueurs qui avaient infligé une défaite historique aux All Blacks (47-26), la semaine dernière, pour le match retour de la Bledisloe Cup, samedi à Auckland.

Le seul changement se situe en deuxième ligne avec l'absence de Rory Arnold, touché à une main à Perth, et remplacé par Adam Coleman, le joueur des Melbourne Rebels qui va connaître sa première titularisation de 2019 avec les Wallabies.

Une semaine plus tôt, à Perth, l'Australie avait infligé une déroute tonitruante à la Nouvelle-Zélande, vaincue pour la première fois de l'année et en plein doute à cinq semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde au Japon (20 septembre - 2 novembre).

Une victoire à l'Eden Park, où ils ne se sont plus imposés depuis 1986, permettrait aux Wallabies de soulever la Bledisloe Cup pour la première fois depuis 2002.

Le reste de l'équipe de départ n'est donc pas modifié, Nic White et Christian Lealiifano étant une nouvelle fois préférés à Will Genia et Bernard Foley à la charnière.

L'ancien bad boy James O'Connor, lui, conserve sa place au centre tandis qu'Adam Ashley-Cooper pourrait connaître sa 118e sélection s'il sort du banc de touche.

L'habituel capitaine David Pocock, miné par les blessures cette saison, s'est entraîné mais n'a pas été inclus dans les 23. Il lui reste un match, à Sydney contre les Samoa, pour revenir avant le début des hostilités au Japon.

Composition du XV d'Australie: Beale - Hodge, O'Connor, Kerevi, Koroibete - (o) Lealiifano, (m) White - Hooper (cap), Naisarani, Salakaia-Loto - Coleman, Rodda - Alaalatoa, Latu, Sio.

Remplaçants: Fainga'a, Slipper, Tupou, Simmons, Wright, Genia, Toomua, A. Ashley-Cooper