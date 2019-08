Le festival de Woodstock commençait il y a 50 ans: pourquoi ces artistes mythiques ont loupé l'événement légendaire?

Le légendaire festival de Woostock commençait il y a 50 ans, le 15 août 1969. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Joan Baez... Leurs performances à Woodstock restent, encore aujourd'hui, gravées dans les mémoires. Pourtant, plusieurs artistes mythiques des années 1960 sont quant à eux passés à côté de la grand-messe de la génération hippie.

Voici six groupes ou chanteurs qui n'ont pas joué à Woodstock pour des raisons parfois... farfelues.





Bob Dylan



La légende populaire raconte que Bob Dylan, agacé d'avoir tant de hippies à la porte de chez lui -il vivait près de Woodstock- aurait dit non merci au festival et voulu mettre les voiles ce week-end d'août 1969 vers l'Angleterre, où il a joué deux semaines plus tard au festival de l'île de Wight.



Un autre récit populaire, relayé dans le livre "Woodstock live: Jour par jour, heure par heure, artiste par artiste", relate que l'auteur de "Like a Rolling Stone", génie de la folk et de la country, aurait décliné l'invitation d'y jouer ses balades à l'harmonica car son fils était malade.





Les Beatles



Ils venaient de faire tirer la célébrissime photo passage piéton qui allait illustrer leur dernier album studio "Abbey Road", sorti à l'automne 1969. Mais les Beatles n'ont pas traversé ensemble l'Atlantique pour interpréter "Come Together" à Woodstock.



Yoko Ono, épouse de John Lennon, responsable de cette absence ? La théorie n'a pas les faveurs de Julien Bitoun, journaliste et auteur de "Woodstock live".



Les Beatles sont, en réalité, déjà sur la fin. Leur dernière performance publique à quatre, sur le toit d'un immeuble à Londres, remonte à janvier 1969. John Lennon quitte les Beatles en septembre et le groupe se sépare officiellement l'année d'après.





Les Rolling Stones



Manquer un festival devenu mythique car on a tourné dans un film qui a fait un flop: les Rolling Stones n'ont pas eu la "Satisfaction" de jouer à Woodstock.



Leur leader, Mick Jagger, était en Australie cet été-là pour tourner dans le film "Ned Kelly". Alors les Stones ont organisé quelques mois plus tard en Californie le festival d'Altamont, qui se voulait une réplique de Woodstock.



Mais pendant la prestation des Britanniques, un spectateur est tué. Altamont est une catastrophe et symbolise pour beaucoup le début de la fin de l'ère "Peace and love".





Led Zeppelin



Le groupe de rock londonien se la joue solo en cet été 1969 et préfère la plage à la gadoue. A Asbury Park, dans le New Jersey, Jimmy Page et les siens électrisent ce samedi 16 août la foule venue les acclamer.



Le manager de "Led Zep" aurait refusé l'invitation à Woodstock, effrayé que ses protégés ne soient "qu'un autre groupe à l'affiche", dira-t-il dans le livre "Led Zeppelin: The Concert File".





The Doors



Ils ont formulé des regrets pour avoir fermé la porte au festival. "Nous n'avons jamais joué à Woodstock parce que nous étions bêtes et l'avons refusé. Nous pensions qu'il s'agirait d'une répétition de seconde classe" du festival Monterey Pop de 1967, a avoué en 1996, au cours d'une discussion en ligne, le guitariste Robby Krieger.





Joni Mitchell



Elle a chanté "Woodstock" sans y jouer. En 1970, Joni Mitchell compose cette chanson à la gloire d'un événement qu'elle a manqué. En 69, la Canadienne devait participer au festival mais son manager met son veto car sa protégée a un impératif: se produire dans une émission de télévision enregistrée le lundi suivant le week-end de fête.



En effet David Geffen craint que le laps de temps ne soit trop court pour faire la route Bethel-New York.



Comme tous les autres, elle manquera un rendez-vous qu'ils n'imaginaient pas entrer dans la légende.