Miracle aux USA: un célèbre pilote de Nascar et sa famille échappent à la mort (vidéo)

Un petit avion s'est écrasé dans le Tennesse, aux États-Unis, ce jeudi. L'appareil transportait Dale Earnhardt Jr., un célèbre pilote de Nascar à la retraite, son épouse et sa fille.



D'après des responsables de l'Etat du Tennesse, il n'y a pas eu de blessé grave. Un véritable miracle. La sœur de Dale Earnhardt Jr. a déclaré sur Twitter que les deux pilotes et la famille étaient en sécurité. Ils ont été emmenés à l'hôpital pour subir des examens. Les blessures seraient mineures: des coupures et des écorchures.



L'appareil concerné est un jet d'affaires du constructeur aéronautique Cessna. L'administration fédérale de l'aviation a déclaré que l'avion avait quitté la piste et pris feu après l'atterrissage. Deux agences américaines de sécurité enquêtent pour déterminer les causes exactes du crash.