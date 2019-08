Laeken: il perd le contrôle de son véhicule et finit dans une fontaine

Un jeune conducteur a fini sa course vendredi soir vers 19H15 dans la fontaine Bockstael à Laeken, a indiqué samedi un porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles. Il n'y a pas eu de blessé. L'un de nos alerteurs nous a joints un cliché de la scène via le bouton orange Alertez-nous (voir illustration article).



Le conducteur venait d'avoir son permis et s'est trompé de pédale. Il a confondu l'accélérateur avec le frein. Le véhicule a dû être dépanné. Le conducteur n'a pas été blessé. De l'huile de moteur a coulé dans la fontaine. Les services de la Ville doivent la nettoyer ce lundi et évaluer les quelques dégâts causés par l'accident. Pour éviter que des gens ne s'approchent de la fontaine d'ici là, la police a balisé une zone autour d'elle.