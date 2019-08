Grève sur le rail - Début d'un mouvement de grève à la SNCB qui s'attend à ce que la moitié des trains roulent

(Belga) La grève menée par le Syndicat indépendant pour cheminots (SIC) a débuté samedi vers 03h00. La SNCB s'attend à ce qu'un train sur deux roule sur le réseau, l'accent étant mis sur les destinations phares du week-end que sont le Pukkelpop (Hasselt), la Côte ou l'Ardenne. La grève doit durer 24 heures.

La SNCB indiquait sur son site internet que plus de sept trains sur 10 circuleraient vers le festival Pukkelpop. La plupart des trains entre Bruxelles et Ostende, entre Bruxelles et Blankenberge et vers l'Ardenne devraient également rouler. La gare de Knokke n'est cependant pas desservie, tout comme d'autres petites gares. La desserte de Walibi (Bierges) est assurée aux environs de l'heure d'ouverture et de fermeture du parc d'attractions. Certains trains IC circuleront toute la journée, d'autres à fréquence réduite. Un train S sur deux et deux trains L sur trois circuleront. La SNCB prévoit un service normal pour la plupart des liaisons internationales (notamment Thalys, Eurostar, TGV Bruxelles-France, ICE et les trains IC Bruxelles-Amsterdam). Le SIC dénonce un manque de personnel récurrent parmi les accompagnateurs de train. Ses militants avaient déjà mené un mouvement similaire le samedi 27 juillet. Trois trains sur cinq en moyenne avaient alors circulé. Plus d'infos sur https://www.belgiantrain.be/fr/news/strike17august2019 (Belga)