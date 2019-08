Décès de deux pompiers à Beringen: dernier hommage émouvant dans leur caserne

Après la veillée de prière vendredi soir, une célébration d'adieu a eu lieu samedi matin dans la caserne de Heusden-Zolder. L'hommage a commencé par une marche avant de réunir tout le monde une dernière fois face aux deux cercueils de Chris Medo et Benni Smulders dans la caserne.

La caserne des pompiers de Heusden-Zolder a rendu un dernier hommage, samedi, aux deux pompiers décédés dimanche dernier à Beringen, dans le Limbourg. Ensemble avec des collègues sapeurs-papiers venus des quatre coins du pays, ils ont formé une haie d'honneur impressionnante le long de la Koerselsesteenweg où se situe la caserne des pompiers qui organisait la cérémonie d'adieu. Olivier Raymond, le sergent Professionnel au poste de Wavre a livré son ressenti après ce moment émouvant.

2 pères de famille

Les deux victimes ont parcouru la haie d'honneur avant de regagner leur caserne, où les attendaient familles, amis, confrères et dignitaires. Des centaines de personnes ont assisté à la cérémonie. "Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour honorer Chris et Benni. Pour remercier ces hommes fantastiques à la personnalité si humaine", annonce le capitaine de secteur Werner Van Kerckhove. Chris Medo avait 42 ans. Il était sergent et pompier volontaire depuis bientôt 10 ans. Benni Smulders avait 37 ans. Ils étaient tous les deux pères de famille. Les pompiers qui sont de garde ce soir verseront leur prime aux familles des deux disparus. Le ministre de l'intérieur, Pieter de Crem a remis aux deux pompiers décédés la croix civique de première classe pour leur courage et leur sacrifice.

Pompier, un travail difficile

Christian Exteens, est venu donner son avis sur le métier de pompier. Il a été pompier volontaire pendant 12 ans dans la caserne de Wavre. Il y a peu, il a décidé d'écrire un livre, "Aventures et mésaventures d'un pompier volontaire", pour relayer le quotidien difficile de cette profession.

Un dernier adieu

Dimanche 11 août, ces deux pompiers de la caserne de Heusden-Zolder avaient péri lors d'un grave incendie qui s'était produit à Beringen. Un troisième pompier avait été grièvement blessé. Vendredi soir, les communautés catholiques de Beringen et Heusden-Zolder ont organisé un moment de prière pour les victimes de ce tragique accident. Une prière islamique a également été formulée. Après la veillée, les personnes qui le souhaitaient ont pu rendre hommage à Chris Medi et Benni Smulders à la caserne de Heusden-Zolder tout comme ce samedi matin.