"Nous sommes chanceux d'être en vie": deux kayakistes assistent à l'effondrement d'un glacier en Alaska (vidéo)

Andrew Hooper et Josh Bastyr faisaient du kayak la samedi 10 août sur un lac en Alaska lorsqu'ils ont assisté à l'effondrement spectaculaire d'un pont de glace.

La scène se déroule dans le parc national de Chugach, en Alaska. Andrew Hooper et Josh Bastyr font du kayak sur un lac. "Nous sommes partis pour une aventure d'une nuit en camping au Glacier Spencer, explique Josh Bastyr en commentaire de sa vidéo YouTube. Après avoir installé notre campement, nous nous sommes dirigés vers le lac glacial pour faire du kayak. Nous avons commencé à entendre des bruits au loin. Nous avons décidé d'investiguer et nous nous sommes retrouvés face à l'une des forces les plus impressionnantes de la nature."

En effet, les deux hommes ont assisté à l'effondrement spectaculaire d'un pont de glace. "C'était la chose la plus intense que je n'ai jamais vécue. Nous savons que nous étions trop proches et que nous avons eu de la chance de ne pas avoir été blessés", conclut Josh Bastyr.