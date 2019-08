Alerte à la bombe à la clinique Saint-Jean

(Belga) La clinique Saint-Jean a reçu samedi soir vers 19H00 un appel téléphonique d'une personne menaçant de commettre un attentat ciblant l'hôpital, situé rue du Méridien à Saint-Josse-ten-Noode, a indiqué vers 21H30 un porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles. L'opération de vérification des locaux est en cours.

Dans l'intérêt d'assurer la sécurité des patients et du personnel présents, les agents de la police de Bruxelles-Ixelles, en collaboration avec la police de Bruxelles-Nord et la clinique, ont bloqué tous les accès à l'hôpital. Ils procèdent actuellement à un contrôle systématique de tous les locaux par mesure de précaution. Le service des urgences n'accepte plus de nouveaux patients jusqu'à nouvel ordre. Ils sont dirigés vers d'autres hôpitaux. Les visiteurs ont entre-temps déjà quitté la clinique. Les activités dans les différentes unités de soins continuent sans perturbations. (Belga)