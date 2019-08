Bangladesh: 10.000 personnes sans toit après un incendie dans un bidonville

(Belga) Au moins 10.000 personnes ont perdu leur toit dans un immense incendie qui a touché un bidonville de Dacca, où des milliers d'habitations ont été détruites, ont annoncé dimanche les autorités.

L'incendie a éclaté dans le quartier de Mirpur vendredi soir et dévasté 2.000 maisons, a précisé à l'AFP Ershad Hossain, porte-parole des services de pompiers. "Je n'ai rien pu sauver. Je ne sais pas ce que je vais devenir, a déclaré en pleurs à l'AFP Abdul Hamid, qui tenait une petite échoppe vendant du thé dans le bidonville. Les pompiers sont finalement parvenus à prendre le contrôle de l'incendie qui n'a fait aucun mort, selon les autorités. On dénombre quelques blessés légers. Le bidonville est peuplé de beaucoup d'employés de l'industrie du textile. Nombre de ses habitants étaient absents car partis célébrer en famille la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. "Autrement, le bilan aurait été plus grave", a estimé Golam Rabbani, haut responsable de la police locale. Environ 10.000 personnes privées de toit se sont réfugiées où elles le pouvaient, notamment dans des écoles fermées du fait des vacances scolaires, selon M. Hossain. Les incendies sont relativement fréquents dans les bidonvilles bangladais, en raison de l'absence de régulation dans les constructions. (Belga)