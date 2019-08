La mousson a provoqué plus de 1.000 décès en Inde

(Belga) Les pluies de mousson en Inde ont entraîné la mort de 1.058 personnes depuis le mois de juin dans les neuf états les plus touchés, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur. Des alertes aux inondations ont été émises dimanche dans plusieurs régions du nord.

Plus de 18 millions de personnes ont été touchées par les inondations dans de vastes régions du pays, notamment dans l'état de Maharashtra, où 245 personnes ont perdu la vie. La plupart des décès sont liés à des noyades, à l'effondrement de murs et des glissements de terrain. Certaines victimes ont également subi des décharges électriques et des morsures de serpent. De nouvelles alertes aux inondations ont été lancées dimanche par les autorités de l'Himachal Pradesh, du Rajasthan et du Punjab, où de fortes précipitations ont été enregistrées au cours des dernières 48 heures. (Belga)