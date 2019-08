Grave accident sur la E42: un conducteur gravement blessé après avoir percuté un pylône et un arbre

Un grave accident de la route impliquant une voiture s'est produit dans la matinée de dimanche sur l'autoroute E42 à hauteur de Villers-le-Bouillet, indique le parquet de Liège. La victime est dans un état critique.

Un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture dimanche peu après 08h00 sur l'autoroute E42 à hauteur de Villers-le-Bouillet, en direction de Namur. Le véhicule a heurté un poteau électrique et un arbre.



Les pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux et ont désincarcéré la victime, seule en cause. Transportée à l'hôpital, elle est toujours dans un état critique. Un expert a été envoyé par le parquet de Liège pour déterminer les causes de l'accident.