Décès de deux pompiers à Beringen: un millier de personnes leur ont rendu hommage ce dimanche

Un millier d'habitants de Beringen et Heusden-Zolder ont participé dimanche midi à une marche silencieuse en mémoire des deux pompiers qui ont péri alors qu'ils tentaient de maîtriser un violent incendie dans un squat à Beringen. Les deux hommes du feu, Chris Medo et Benni Smulders, étaient âgés respectivement de 42 et 36 ans.

La foule silencieuse a quitté la caserne de Beringen derrière un véhicule des pompiers jusqu'à l'ancien supermarché détruit par les flammes dimanche dernier. Les pompiers de Beringen marchaient en tête du cortège suivis du collège des bourgmestre et échevins et de la foule de sympathisants. Une minute de silence a ensuite été observée après une courte allocution de l'organisatrice de la marche et du bourgmestre de la localité avant que la sirène des pompiers ne retentisse.





Une intervention humaine à l'origine de l'incendie? L'expert qui a examiné le lundi 12 août le bâtiment dans lequel deux pompiers sont décédés en intervention le week-end dernier, dans la nuit de samedi à dimanche, sur la Koolmijnlaan à Beringen, a constaté qu'il est possible que l'incendie ait été le résultat d'une intervention humaine. "Il ressort des premières constatations qu'il n'y a pas d'indication d'un défaut technique", indiquait Pieter Strauven, du parquet du Limbourg, lundi. "Nous suspectons actuellement une intervention humaine. L'enquête va dans ce cas devoir déterminer s'il s'agissait d'une intervention volontaire ou non". Les experts désignés par le parquet pour déterminer plus précisément les causes et circonstances de l'accident ont repris le travail vers 14h00 lundi, précisait le parquet. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale, l'expert en incendies, un chien détecteur de foyers d'incendie ainsi qu'un expert muni d'un scanner 3D se sont déplacés sur le site. Deux pompiers de la caserne de Heusden-Zolder sont décédés lors de l'intervention. Un autre pompier, grièvement blessé, est hospitalisé à Louvain.