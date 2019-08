Incendie sur l'île de Grande Canarie: 4.000 évacués

(Belga) Plus de 4.000 personnes ont été évacuées d'une zone touristique sur l'île espagnole de Grande Canarie en raison d'un incendie de forêt non contrôlé qui a déjà ravagé depuis samedi près de 1.500 hectares, ont indiqué dimanche les autorités.

Le feu est "extrémement virulent" et n'est pour l'instant "ni circonscrit, ni stabilisé ni sous contrôle", a averti dimanche soir le président de la région des Canaries, Ángel Víctor Torres, dans un communiqué. Il a évoqué la possibilité d'évacuations supplémentaires, en particulier à la Croix de Tejeda, un site montagneux populaire pour ses vues spectaculaires dans le centre de la Grande Canarie. Plus de 600 pompiers et onze appareils sont engagés dans la lutte contre cet incendie qui a obligé à barrer une douzaine de routes de cette île de l'archipel des Canaries. Les conditions climatiques sont difficiles, avec des vents forts et des températures élevées. "Les prochaines heures seront très importantes parce que les prévisions météorologiques pour la nuit ne sont pas bonnes", a ajouté M. Torres. Cet incendie survient quelques jours après maîtrise par les pompiers d'un feu dans la même zone de l'archipel des Canaries, qui avait conduit à l'évacuation de plusieurs centaines de personnes. (Belga)