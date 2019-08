Simon Gautier décède lors d'une randonnée en Italie: les secours ont-ils trop tardé?

Les secouristes mobilisés pour retrouver Simon Gautier, un Français de 27 ans qui avait appelé à l'aide il y a 9 jours après s'être blessé en randonnée dans le sud de l'Italie, s'apprêtent à récupérer lundi matin son corps sans vie, repéré dimanche soir dans un ravin.

Après neuf jours d'angoisse pour les proches du jeune homme, la tragique nouvelle est tombée. Le corps de Simon Gautier a été retrouvé près de Belvedere di Ciolandre. Selon les médias italiens il a été découvert dans un ravin, après qu'un secouriste a repéré son sac à dos de loin, aux jumelles.

Simon Gautier, qui vivait depuis deux ans à Rome pour rédiger une thèse en histoire de l'art, était parti jeudi 8 août de Policastro Bussentino pour une randonnée en solitaire jusqu'à Naples. Le lendemain, peu après 9H00, il a appelé les secours avec son téléphone portable en expliquant être tombé d'une falaise et s'être cassé les deux jambes. Il était cependant incapable de donner sa localisation.

Selon ses proches, les secours ont mis du temps à se mobiliser. Le premier hélicoptère n'a décollé que 48 heures après l'appel à l'aide et les équipes à terre sont longtemps restée bien peu nombreuses pour une zone de recherches escarpée de plus de 140 km2. Et ce n'est qu'au bout d'une semaine, quand la commune de Policastro a diffusé des images de caméras de surveillance montrant le passage du jeune homme, en débardeur noir et bermuda en jean, que des témoins ont déclaré l'avoir aperçu le soir du 8 août sur une plage où il semblait se préparer à passer la nuit.

Les opérations ont débuté immédiatement pour géolocaliser le téléphone.

Ces témoignages et des "données techniques" liées à son téléphone ont permis de resserrer les recherches autour des trois sentiers qu'il avait pu emprunter le matin depuis cette plage. Pendant la semaine, des petites équipes d'experts et des dizaines de bénévoles, des bergers et des habitants de la zone mais aussi une vingtaine de proches du jeune homme accourus à sa recherche ont arpenté les sentiers de cette région où montagne et falaises se jettent dans la mer, sous un soleil de plomb.

De leur côté, les autorités démentent "une mobilisation tardive". "Dès le moment où l'appel à l'aide de Simon est parvenu aux carabiniers (...), les opérations ont débuté immédiatement pour géolocaliser le téléphone", a assuré la préfecture de Salerno, dont dépend la zone, dans un communiqué samedi. Mais cette géolocalisation est compliquée, parce qu'il y a très peu d'antennes dans cette région inhabitée.

"Il y a près de 100 unités sur le terrain, nous faisons tout ce qui est possible", rapporte un porte-parole de la préfecture au journal La Repubblica. Les vallées et sentiers ont été parcourus par des dizaines de soldats. "Les recherches ont principalement porté sur deux voies que Simon Gautier aurait pu emprunter après avoir passé la nuit à la plage", précise le quotidien.

Une enquête devrait être ouverte pour déterminer les causes de son décès et notamment établir si Simon Gautier aurait pu être sauvé.