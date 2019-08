Asile et migration - Les demandes d'asile en Belgique en hausse de 19% en 2018

(Belga) Au total, 23.443 personnes ont introduit une demande de protection internationale auprès de l'Office des étrangers en 2018, soit une hausse de 19% par rapport à l'année précédente, ressort-il du rapport annuel du Commissariat général au réfugiés et apatrides (CGRA). Ce total est cependant très largement inférieur aux 44.760 enregistrées en 2015.

Le CGRA explique la progression du nombre de demandes de l'année dernière par les "flux secondaires" entre pays européens, la présence en Belgique de diasporas, ou encore la "qualité" du système en termes d'accueil et de procédure. Avec 3.702 cas, la Syrie reste largement en tête des pays d'origines des demandeurs. Suivent la Palestine (2.468) et l'Afghanistan (2.030). Au total, deux tiers des demandes en 2018 ont été faites par des hommes. Le nombre de mineurs étrangers non accompagnés s'élevait à 811, soit une légère augmentation par rapport à 2017, mais près de quatre fois moins qu'en 2015 (3.099). Quant aux résultats, le CGRA a pris une décision concernant 21.159 personnes. Un statut de réfugié ou de protection subsidiaire a été accordé dans 49,1% des cas. A contrario, le nombre de retraits du statut a atteint un record, à 217, en conséquence d'un élargissement des compétences du CGRA qui est depuis septembre 2015 également chargé de décisions concernant les personnes condamnées représentant un danger pour la sécurité nationale ou la société. (Belga)