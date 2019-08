Un ciel partagé entre soleil et nuages lundi après-midi

(Belga) Le ciel sera partiellement nuageux et le temps globalement sec lundi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Seules quelques averses localisées pourront se développer à l'intérieur des terres. Au littoral, après une dernière averse, les éclaircies s'élargiront progressivement. Les maxima oscilleront entre 17 ou 18 degrés en Hautes Fagnes et 22 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré, au littoral assez fort, d'ouest à sud-ouest.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité deviendra souvent peu abondante et le temps généralement sec. Le risque d'une averse concernera uniquement la Côte. Les minima seront compris entre 6 degrés en Hautes Fagnes et 13 ou 14 degrés à la mer, sous un vent faible ou modéré de sud-ouest. La journée de mardi commencera par de larges éclaircies. Plus tard, le soleil se partagera le ciel avec des nuages cumuliformes pouvant conduire à quelques averses isolées. Les maxima atteindront 17 ou 18 degrés en Haute Ardenne et 19 à 21 ou 22 degrés ailleurs. Le vent sera faible à souvent modéré de sud-ouest, tournant vers l'ouest. La ciel se dégagera ensuite durant la nuit même si quelques bancs de brouillard localisés pourraient se former. Les minima seront compris entre 6 et 12 degrés. (Belga)