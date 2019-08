Angela Merkel et Viktor Orban réunis à Sopron

(Belga) La chancelière allemande Angela Merkel était en Hongrie lundi, où elle a rencontré le Premier ministre Viktor Orban à l'occasion de la commémoration d'un pique-nique géant qui avait finalement mené à la chute du Rideau de Fer, il y a 30 ans.

Merkel et Orban se sont retrouvés à un service religieux dans une église protestante de Sopron, ville à la frontière avec l'Autriche. C'est là qu'avait eu lieu, le 19 août 1989, un "pique-nique paneuropéen" dont avaient profité plus de 600 Allemands de l'Est pour fuir vers l'Ouest. L'événement fut une brèche décisive dans le "Rideau de fer", cette séparation idéologique puis physique, établie en Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale entre la zone d'influence soviétique à l'Est et les pays de l'Ouest, symbolisée par le Mur de Berlin. Les deux personnalités politiques, aux positions opposées sur le sujet de l'immigration, devaient s'exprimer après l'office, avant de déjeuner ensemble. Une conférence de presse conjointe est prévue dans l'après-midi. (Belga)