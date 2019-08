Le corps sans vie d'une femme retrouvé sur le campus de l'ULB

Le corps sans vie d'une jeune femme a été retrouvé ce lundi, vers 12h20, sur le campus du Solbosch de l'Université Libre de Bruxelles (ULB). "La victime ayant été retrouvée dans un bâtiment ouvert au public, le parquet a requis un médecin légiste et le laboratoire de la police fédérale afin d’effectuer les premières constatations sur les lieux. D’après celles-ci, la thèse du suicide serait privilégiée", précise Willemien Baert, substitut du procureur du Roi.



Selon nos informations confirmées par le parquet de Bruxelles, la jeune femme présentait un profil psychologique perturbé et deux lettres d'adieu ont été découvertes. La jeune femme est née en 1995.



Le parquet a néanmoins requis une autopsie afin de déterminer la cause du décès.