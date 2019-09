Le mode de vie des ados, trop souvent devant des écrans, peut être mauvais pour leur dos

Un adolescent sur 10 souffre de maux de dos selon des chiffres (2018) de l'institut belge de la santé. Les jeunes entre 15 et 24 ans restent trop souvent affalés sur le fauteuil devant la télévision ou pliés sur une console de jeu vidéo ou un smartphone en main. Le nombre de jeunes souffrant du dos augmente, tout comme le nombre d'adultes. Une hausse de 4% en 10 ans. Ces douleurs dorsales, si elles ne sont pas traitées, provoquent des dégâts pour toute la vie. "Au moment même, on ne ressent pas les douleurs mais c'est quelque chose qu'on retrouvera à l'âge adulte", indique Fabienne Van Dooren, kinésithérapeute.

Les adolescents sont donc plus que jamais encouragés à se bouger, faire du sport, marcher et surtout, ne pas rester dans la même position plus d'une heure.