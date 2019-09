"Brrruuu!!! Qu'est-ce que c'est?": rencontre avec une entreprise belge de jeux vidéos présente à la Gamescom

23 entreprises belges sont présentes au plus grand salon du jeu vidéo d'Europe, la Gamescom de Cologne. Nos envoyés spéciaux Julien Modave et Benoit Elsen se sont intéressés à l'une d'elles, spécialisée dans la sonorisation de jeux vidéos.

C'est au pavillon belge que notre équipe s'est rendue. Il faut dire que le secteur, qui représente aujourd'hui un chiffre d'affaire mondial plus important que celui du cinéma, intéresse aussi notre pays. Chez nous, c'est aujourd'hui un peu moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaire, en croissance constante depuis plus de 10 ans.



Parmi les 23 entreprises présentes, "Demute", de Bruxelles. Son directeur technique, Pablo Schwilden Diaz, explique pourquoi ils accordent plus d'importance au son qu'à l'image. "Le son, c'est ce qui touche à notre instinct et à nos émotions beaucoup plus fortement que le visuel."





"Brrruuu!!! Qu'est-ce que c'est?"



Il prend un exemple et le fait écouter. Une sorte de bruit de dragon cracheur de feu. Il s'agit du son qu'ils ont créé et qui est associé au sort de feu le plus puissant du jeu qu'ils ont développé. "Avec ça, on peut facilement dire que c'est un sort puissant, parce qu'il a des basses et qu'il est présent. Que c'est un sort de feu, donc le joueur sait ce qu'il est en train de faire. Et s'il l'entend derrière lui, il sait qu'il y a un danger même s'il ne le voit pas à l'écran."



S'ils sont présents à la Gamescom, c'est "pour rencontrer des développeurs. Les clients qui vont mettre entre nos mains le son dans leurs jeux vidéos pour que ça soit le meilleur possible." Une suite logique pour ces jeunes entrepreneurs (le directeur technique ayant seulement 23 ans) qui ont vu passer leur entreprise de 3 à 10 travailleurs en seulement 3 ans. "On était les seuls à proposer ce service en Belgique en tant que studio. Et donc on a pu toucher un secteur qui n'était pas encore développé en Belgique et aujourd'hui on s'affiche à l'international ici à la Gamescom."