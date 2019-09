Deux ados entendent du bruit dans la cuisine et découvrent… un grizzly dans le frigo! (vidéo)

La scène s’est déroulée samedi dernier à Truckee, une petite ville des montagnes Rocheuses, dans le nord-est de la Californie. Deux adolescents de 15 ans de Sacramento, en vacances dans la région, étaient en train de regarder la télévision dans le salon quand ils ont entendu beaucoup de bruit dans la cuisine. "J’ai dit que ma mère n’ouvrirait pas un Tupperware aussi agressivement à minuit et demi", explique un des adolescents à CNN.



Ils sont allés voir et en effet, ce n’était pas sa maman… mais plutôt un gros ours brun, un grizzly, en train de se servir de viande à taco dans le frigo pour l’emmener vers le salon, où ils se trouvaient. "Il nous a regardé dans les yeux et a commencé à venir vers nous. Ça a été un des moments les plus effrayants, se retrouver face à face avec un ours", explique encore l'un d'eux.





Grâce à une montre et une balle...



Problème : leurs téléphones étaient restés dans une autre pièce. Impossible d’appeler des secours ? Heureusement que Hayes, un des deux jeunes, avait sa montre connectée. Il a pu appeler la police à la rescousse tout en barricadant la porte entre le salon et la cuisine. Porte que l’ours n’a pas manqué de secouer pour essayer de se frayer un chemin. "On n’a jamais eu aussi peur de notre vie. L’ours secouait la porte et on devait la garder fermée."



Puis la délivrance est arrivée, sous forme d’une lampe torche dans l’allée. C’est l’adjointe du shérif du comté, Allison Prero, qui a ouvert la porte de la maison. L’ours a directement quitté celle-ci, mais s’est attardé dans l’allée. "Alors, j'ai attrapé mon fusil de chasse, que j'avais déjà chargé avec une balle non létale pour les ours, et je lui en ai tiré une dans le train arrière. Il a dû quitter le voisinage", explique-t-elle.





Ils ouvrent les portes et s'approchent de plus en plus des humains



Selon la Bear League, une association qui prône la cohabitation pacifique entre humains et ours dans la région du Lac Tahoe, où se trouve Truckee, des ours pénètrent dans jusqu’à 15 maisons chaque jour pendant l’été dans la région. La faute généralement à des portes ou fenêtres non verrouillées. Car "ils savent ouvrir des portes, de maisons comme de voitures", affirme Allison Prero. "Nous avions laissé la porte du garage ouverte", avoue Hayes.



Selon la Bear League, les rencontres entre ours et humains sont plus fréquentes que jamais auparavant, car les ours se sont adaptés aux interactions humaines. "Sur la route vers cet appel, j’ai croisé deux autres ours au bord de la route", confirme l’adjointe du shérif.



Cette autre vidéo montrant une famille d'ours en train de se baigner dans la lac à côté des humains montre bien que le phénomène n'est pas si rare que ça... D'ailleurs, la fin de notre vidéo montre différentes scènes tournées récemment près du lac Tahoe, montrant à quel point la rencontre d'ours est fréquente.









