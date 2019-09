Prudence si vous prenez un vol Ryanair les prochains jours: une grève de plusieurs jours a commencé

Mauvaise nouvelle si vous devez prendre un vol Ryanair cette semaine. Les pilotes et le personnel de bord de plusieurs pays ont décidé de se croiser les bras.

Une grève de cinq jours du personnel au sol et de cabine de Ryanair a débuté mercredi au Portugal. Les perturbations sont pour l'instant limitées en raison de l'existence d'un service minimum. Un mouvement similaire est prévu jeudi et vendredi en Irlande et au Royaume-Uni mais la compagnie tente de l'empêcher via des procédures en justice.



La grève au Portugal n'a pas eu de conséquence à Brussels Airport mercredi matin. Un vol pour Lisbonne a décollé comme prévu, avec du personnel belge à bord. L'aéroport de Charleroi semble également épargné, à en croire le site internet de Brussels South Charleroi Airport. Le syndicat chrétien CNE a fustigé mardi la volonté de Ryanair de casser le mouvement portugais en demandant à des stewards belges de travailler sur les vols concernés par la grève et appelé ces salariés à ne pas accéder à la requête de la compagnie. Les perturbations pourraient être plus nombreuses dans les prochains jours en raison du mouvement des pilotes basés en Irlande et au Royaume-Uni, sur lequel des tribunaux ont été appelés à se prononcer par Ryanair.