L'été fait son grand retour sur la Belgique après plusieurs jours nuageux et pluvieux. Après un mercredi ensoleillé, les températures vont continuer à augmenter dans les prochains jours pour atteindre les 29 degrés samedi, indique l'Institut royal météorologique (IRM).

Mercredi après­-midi, le temps restera sec et ensoleillé avec des nuages d'altitude. Les maxima seront compris entre 18 ou 19 degrés en Haute Belgique et 23 degrés dans le centre du pays ainsi qu'en Campine. Mercredi soir et dans la nuit de mercredi à jeudi, le temps restera sec sous un ciel pratiquement serein. Plus tard dans la nuit, des voiles d'altitude transiteront sur notre pays. Les minima se situeront entre localement 4 degrés en Hautes­ Fagnes et 11 degrés à la Côte. Jeudi, le temps restera sec avec beaucoup de soleil. Les maxima oscilleront autour de 21 degrés à la mer ainsi qu'en Ardenne et 24 à 25 degrés dans le centre. Jeudi soir et la nuit suivante, le temps restera sec et deviendra pratiquement serein. Les minima seront compris entre 8 et 11 degrés. Vendredi, l'IRM prévoit un temps à nouveau ensoleillé avec quelques nuages d'altitude. Les températures seront en hausse avec des maxima de 23 degrés à la mer à 27 degrés en Campine. Samedi sera une journée estivale avec un soleil à nouveau généreux et un temps chaud. Les maxima se situeront autour de 25 ou 26 degrés en Ardenne ainsi qu'à la Côte, et oscilleront entre 27 et 29 degrés ailleurs.