Un bus transportant 70 enfants belges impliqué dans une collision en chaîne aux Pays-Bas: certains sont légèrement blessés

Un bus immatriculé en Belgique est entré en collision avec quatre voitures mercredi sur l'autoroute A58 aux sud des Pays-Bas, au niveau de Oirschot, ont rapporté plusieurs médias locaux. Des enfants qui se trouvaient dans le bus sont légèrement blessés.

Une collision en chaîne s'est produite sur l'autoroute A58 aux Pays-Bas, à hauteur de Oirschot et en direction d'Eindhoven, selon la presse néerlandaise. Un bus, immatriculé en Belgique, a percuté quatre véhicules. L'accident s'est produit aux alentours de 16h45, selon nos confrères de RTL Nieuws.



Certains enfants sont légèrement blessés

Le bus transportait 70 enfants de 6 à 12 ans originaires de Borgloon, dans le Limbourg. Des enfants et des surveillants seraient légèrement blessés. Selon les secours, il s'agirait principalement d'éraflures et de contusions. Un hélicoptère de traumatologie a néanmoins été réquisitionné. Les enfants ont été escortés et placés en sécurité.







L'un des automobilistes impliqués dans l'accident a été coincé dans son véhicule durant 30 minutes. On ignore dans quel état de santé il se trouve. Trois autres personnes, occupant les autres véhicules, ont reçu des soins sur place.

L'autoroute A58 a été temporairement fermée à hauteur de Tilburg et jusqu'à Eindhoven. Les causes de l'accident doivent encore être déterminées.