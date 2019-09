Collision aux Pays-Bas entre des voitures et un bus belge transportant des enfants

(Belga) Un bus immatriculé en Belgique est entré en collision avec quatre voitures mercredi sur l'autoroute A58 aux sud des Pays-Bas, au niveau de Oirschot, ont rapporté plusieurs médias locaux. Des enfants qui se trouvaient dans le bus sont légèrement blessés.

Le bus transportait septante enfants de 6 à 12 ans, et se trouvait en route vers la Belgique, d'après le journal régional. Les blessés souffrent principalement d'éraflures et contusions. Un hélicoptère a tout de même été appelé sur les lieux. Les enfants ont été escortés hors du bus. Leurs accompagnateurs tentent de trouver un autre bus au plus vite. Le conducteur d'une des voitures a été libéré de son véhicule par les pompiers après y être resté coincé pendant plus d'une demi-heure. Son état n'est pas connu mais il a été emmené à l'hôpital. Les autres conducteurs ont reçu des soins sur place. L'autoroute entre Tilburg et Eindhoven restera fermée au moins jusqu'à 18h00. Selon les médias locaux, il s'agit d'une collision en chaîne dont le bus était le dernier véhicule impliqué.