Prévisions météo: le thermomètre va dépasser à nouveau les 30 DEGRÉS

Selon les prévisions de l'IRM ( Institut Royal Météorologique), le thermomètre va dépasser, dès la semaine prochaine, à nouveau les 30 degrés. Ce jeudi, il fera souvent ensoleillé avec toutefois parfois assez bien de nuages élevés. En cours d'après-midi, des petits nuages cumuliformes pourraient également se développer. Les maxima oscilleront autour de 21 ou 22 degrés à la mer ainsi qu'en Ardenne et seront compris entre 23 et 25 degrés ailleurs. Le vent sera faible de secteur ouest.

Le mercure grimpe, grimpe, grimpe...

A la mer, le vent sera modéré d'ouest à nord-ouest. Cette nuit, le ciel sera peu nuageux à serein. En fin de nuit, des voiles de nuages d'altitude feront à nouveau leur apparition, principalement sur l'ouest et le nord du pays.

Les minima seront compris entre 8 et 11 degrés. Le vent, généralement faible, s'orientera en cours de nuit au secteur est à sud.

Vendredi, on observera souvent une voile de nuages d'altitude. Les maxima seront compris entre 23 degrés à la côte et 27 degrés en Campine. Le vent sera généralement faible de secteur est.

Dans la région côtière, une brise de mer pourrait se lever.

Samedi, il fera souvent ensoleillé, mais on aura également parfois assez bien de nuages d'altitude. Maxima de 28-29 degrés dans le centre. Le vent sera généralement faible de secteur est à sud-est.

Dimanche, on observera d'abord encore assez bien de nuages d'altitude. Ensuite, le temps deviendra ensoleillé. Maxima autour de 29 degrés.

Un début de semaine très chaud

Lundi, il fera ensoleillé. Les maxima seront proches de 29 degrés dans le centre. Mais dans certaines régions, on observera probablement 30 degrés voire un peu plus. Mardi, il fera à nouveau ensoleillé et chaud avec des maxima proches de 29-30 degrés dans le centre. En cours de journée, des nuages cumuliformes se développeraient. Mercredi, il fera à nouveau ensoleillé et chaud avec des maxima proches de 29-30 degrés dans le centre. En cours de journée, des nuages cumuliformes se développeraient.

Le retour de la fraîcheur est attendu pour jeudi avec des maxima autour de 23 degrés.